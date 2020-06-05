AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير النقل: الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:25 ص
عربات السكة الحديد
عربات السكة الحديد
Advertisements
حمادة خطاب

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة في ورش ابوراضي للسكك الحديدية وذلك ضمن خطة الوزارة  لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب؛ مشيرا إلى أن الوزارة تسير فى اتجاهين متوازيين لتدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد الأول يتمثل في تطوير الأسطول الحالى من عربات الركاب حيث جاري تطوير ٢٠٠ عربة  درجة ثالثة بالتعاون مع مصنع سيماف بالإضافة إلي الانتهاء من تطوير ٩٠ عربة اسباني مكيفة بايدي العاملين بورش ابو راضي والاتجاه الثاني يتمثل في التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع عربات ومنها صفقة ال1300 عربة سكة حديد التي تم التعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدنج الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

ونوه وزير النقل، إلى أن هناك 33 عربة سكة حديد جديدة تم تصنيعها  في روسيا ضمن الصفقة  كان من المخطط وصولها نهاية  الشهر الماضي ولكن بسبب  الظروف الخاصة بكورونا سيتم شحنها خلال هذا الشهر  لتوريدها إلى سكك حديد مصر على أن يتوالى وصول باقى الدفعات (بمعدل 35عربة شهريا).

إضافة إلى أنه تم إبرام  عقد توريد عدد 6 قطارات متكاملة؛ إضافة إلي عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الإسبانية بقيمة ١٥٧ مليون يورو مؤكدا أن تدعيم اسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه الصفقات وتوالي وصول العربات الجديدة   بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالى،  سيساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب.

وزير النقل: الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة
وزير النقل: الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة
وزير النقل: الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة
وزير النقل: الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة
وزير النقل: الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة
وزير النقل: الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة
وزير النقل: الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير النقل يشهد وصول 20 جرار سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية

وزير النقل يستقبل 20 جرار سكة حديد جديدا.. كامل الوزير: تطبيق جميع الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة.. وتدعيم منظومة الجر يساهم في زيادة نسبة المنقول من البضائع

وزير النقل: التشغيل التجريبي لعربة ترانسماش ضمن صفقة توريد 1300 جديدة

خلال جولة تفقدية.. وزير النقل: وصول 20 جرارا جديدا نهاية الشهر الحالي و20 جرارا قبل نهاية يونيو المقبل

بـ عربات روسية وقطارات أسبانية..وزير النقل: خطة شاملة لتطوير ورش السكة الحديد لتحسين الخدمة

١٣٠٠ عربة و٦ قطارات متكاملة.. التفاصيل الكاملة لتطوير أسطول السكة الحديد

ترشيحاتنا

ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 5-6-2020

40 شهيدا.. فيروس كورونا يحصد أرواح الأطباء

في ذكرى رحيلها.. 6 معلومات عن هدى سلطان.. تزوجت 5 مرات

في ذكرى وفاتها .. 5 رجال في حياة هدى سلطان

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-6-2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعى قشر الرمان على وجهك لمدة دقائق وشاهدى النتيجة

ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور

ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها