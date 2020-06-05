AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:31 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
Advertisements
حمادة خطاب
عدلت هيئة السكة الحديد، جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري، وسيتم تشغيل ٢٨ قطارا إضافيا على الوجه البحري بدءًا من ٢ يونيو.

كما قررت هيئة السكة الحديد، تعديل مواعيد ٢١ قطارا على الوجهين القبلي والبحري وامتداد مسيرة ٤ قطارات رقمي ٩٨١/٩٨٠ أسوان - القاهرة والعكس ورقمي ١٨/١١٠٩ ما بين الإسكندرية الفيوم؛ على أن يتم تشغيلها يوم ٩ يونيو ٢٠٢٠ نظرا لوجود حجز مسبق للقطارات المكيفة ولحفظ حقوق الركاب الحاجزين على هذه القطارات وتم الحجز المسبق حتى ٨ يونيو ٢٠٢٠.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً على كافة خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب.

وفى الصور المرفقة نستعرض مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة  الموافق 5- 6- 2020.
تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة
تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة
تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة
تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة
تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السكة الحديد: 28 قطارا إضافيا لمواجهة الازدحام بأوقات الذروة .. مستند

لو مسافر قبل العيد.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم الخميس

لو مسافر قبل العيد.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم الجمعة

قطار مميز لنقل العاملين بهيئة السكة الحديد خلال أيام العيد لتيسير عملهم .. صور

لو مسافر قبل العيد .. تعرف على مواعيد القطارات اليوم السبت

تزامنا مع تعديل موعد حظر التجول.. النقل: تشغيل 28 قطارا جديدا يوم الثلاثاء.. وتعديل مواعيد 21 أخرى

ترشيحاتنا

بعد أزمة خلافاتها مع حسام حبيب .. شيرين تتصدر تويتر

بعد شائعة زواجه من نيللي كريم .. معلومات عن عمرو إسلام أبرزها "أنتيم الهضبة".. صور

في ذكرى رحيلها.. 6 معلومات عن هدى سلطان.. تزوجت 5 مرات

الفتوة آخر أعماله.. وفاة الفنان محمود الشوربجي

أول رد من حسام حبيب على أخبار طلاقه لـ شيرين

بعد المروحة والتكييف .. دراسة صينية: المدخنون مجموعة خطر للإصابة بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج منزلي لضيق التنفس.. 5 مكونات من مطبخك

بعد شائعة زواجه من نيللي كريم .. معلومات عن عمرو إسلام أبرزها "أنتيم الهضبة".. صور

بدون تكاليف.. 3 طرق فعالة للتخلص من الشعور بالغيثان