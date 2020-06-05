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رياضة

باريس سان جيرمان يصارع مانشستر سيتي على ضم إسماعيل بن ناصر

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:19 ص
إسماعيل بن ناصر
إسماعيل بن ناصر
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محمد السعيد
دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صراع مع مانشستر سيتي الإنجليزي على ضم الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب فريق إيه سي ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا، إلى إعجاب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بقدرات إسماعيل بن ناصر،و إصراره على ضمع خلال الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن باريس سان جيرمان اقتحم صراع التعاقد مع مع إسماعيل بن ناصر، حيث يرغب في ضمه مقابل 50 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي الموقع في عقد اللاعب مع الروسونيري.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ إسماعيل بن ناصر 17.5 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، التي أقيمت في مصر، وتوج  بها منتخب الجزائر.
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