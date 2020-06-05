بسبب خلافات الجيرة..إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

سيطرت الأجهزة الأمنية في سوهاج ، علي مشاجرة أصيب فيها 6 أشخاص بينهم شخصان مصابان برش خرطوش بدائرة مركز دارالسلام.

وتمكنت الشرطة من ضبط بندقية آلية وبندقية خرطوش، وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قج تلقي إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بين كل طرف أول "عمر.ع.ج"، 13 عاما تلميذ مصابًا برش خرطوش متفرق بالجسم، "عبد المكين.ا.ع" 50 عاما عامل، "أحمد.ع.ا" 18 عاما طالب مصابين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وطرف ثان "حسام.ع.ش" 27 عاما عامل، "رانيا.ح.ع" 13 عاما طالبة مصابين برش خرطوش بالجسم، وحماده.ع.س" 40 عاما عامل مصابًا كدمات متفرقة بالجسم، الطرفان يقيمان بذات الناحية.





وتم ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الاخير من الطرف الأول بندقية خرطوش، وبحوزة الثالث من الطرف الثاني بندقية آلية، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية.





تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وتحرر المحضر اللازم.

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