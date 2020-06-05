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محافظات

قبل موسم الصيف.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على خط مياه الشرب بمطروح

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:18 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
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ايمن محمود
 شنت   الإدارة العامة للتفتيش والإدارة العامة للأمن بشركة مياة الشرب والصرف الصحي  بمحافظة  مطروح  حملة لإزالة التعديات على الخط الناقل للمياه بمشاركة الشرطة والقوات المسلحة بمنطقة غزالة ( الضبعة ) استعدادا لموسم الصيف. 

وأوضح مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف ان  الحملة  أسفرت  عن إزالة عده وصلات بأقطار مختلفة .


وأضاف أنه  تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات .

وأشار علي استمرار  التصدى للتعديات على خط الالف الناقل للمياه لمدينة مرسي مطروح خاصة مع دخول موسم الصيف.
قبل موسم الصيف.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على خط مياه الشرب بمطروح
قبل موسم الصيف.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على خط مياه الشرب بمطروح
قبل موسم الصيف.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على خط مياه الشرب بمطروح
قبل موسم الصيف.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على خط مياه الشرب بمطروح
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