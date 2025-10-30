وزير الخارجية الأسبق: تصريحات ترامب للعالم لا تستند إلى أي مبدأ ثابت أو قاعدة محددة

أكد الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُعد أحد أعراض التحول الكبير في السياسة الأمريكية خلال العقدين الأخيرين، مشيرًا إلى وجود انفصال بين الطبقة العليا والمجتمع الأمريكي.



مرحلة من عدم الوضوح



وأوضح نبيل فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن ترامب في فترته الثانية سعى للانتقام وتغيير المؤسسات والقواعد التي واجهته سابقًا، مضيفًا أن أمريكا تمر بمرحلة من عدم الوضوح في تحديد أهدافها على مدار العشرين عامًا الماضية، وأن النرجسية كانت سمة بارزة في شخصية ترامب.

وأشار فهمي، إلى أن تصريحات ترامب للعالم لا تستند إلى أي مبدأ ثابت أو قاعدة محددة، وأنه سعى لحسم الأمور وفق معادلة القوة والضعف، مؤكدًا أن التغيرات التي تشهدها أمريكا تؤثر على الساحة الداخلية والخارجية، وأن استعادة مكانتها السابقة تحتاج إلى سنوات.

وحذر نبيل فهمي، من عدم الاعتماد على دولة كبرى لأنها لها حساباتها الخاصة، موضحًا أنه لابد من اختيار الطرف المنجز في الاتفاقات والتفاوضات والتركيز معه.