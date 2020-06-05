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حوادث

إحباط محاولة تهريب ٢٥ كيلو حشيش عبر نفق الشهيد أحمد حمدى.. صور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:56 ص
احباط محاولة تهريب
احباط محاولة تهريب ٢٥ كيلو حشيش
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالسويس لمحاولته تهريب 25 كيلو جراما من مخدر الحشيش من شرق قناة السويس إلى غربها عبر نفق الشيهد أحمد حمدى.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اعتزام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة جنوب سيناء) نقل وتهريب وترويج شحنات كبيرة من مخدر الحشيش من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها عبر نفق الشهيد أحمد حمدى ، وإعداد وتجهيز مخزن سرى معد خصيصًا بالسيارة قيادته.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة قيادته فى كمين أعد له بمنطقة شرق النفق بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس ، وبحيازته 252 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25,200 كيلو جرام مخبأة داخل مخزن سرى خلف التجويف المخصص للإطار الإحتياطى للسيارة ( مبلغ مالى - عدد 2 هاتف محمول).

 تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1764000 واحد مليون وسبعمائة وأربعة وستون ألف جنيه تقريبًا).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها .
إحباط محاولة تهريب ٢٥ كيلو حشيش عبر نفق الشهيد أحمد حمدى.. صور
إحباط محاولة تهريب ٢٥ كيلو حشيش عبر نفق الشهيد أحمد حمدى.. صور
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