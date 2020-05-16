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حوادث

قبل تروجيها على عملائهم .. ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمطروح وبحوزتهما 175 طربة حشيش

السبت 16/مايو/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (شخصين لإحدهما معلومات مسجلة) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام وبحوزته ( 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) .
    
كما تمكنت الإدارة من ضبط (عاطل) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً من مخدر الحشيش وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحوزته عدد (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1350000) مليون وثلاثمائة وخمسون جنيه قريبًا.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب .
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