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حوادث

شاهد.. لحظة مداهمة الشرطة لوكر أخطر العناصر الإجرامية بـ صحراء الإسماعيلية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:23 م
لحظة مداهمة الشرطة
لحظة مداهمة الشرطة لوكر عنصر اجرامى
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام في تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة والذي اتخذ من مزرعة مهجورة بالظهير الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية مكاناً لاختبائه.

على الفور وجّه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل قوة امنية لضبط المتهم والذى تبين أنه هارب من السجون منذ يناير 2011.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المزرعة المشار إليها وتبادل إطلاق النيران معه ما أسفر عن مصرعه، وعثر بحوزته على "بندقية آلية –عدد من الخزن– كمية من الطلقات النارية – مبلغ مالى". 

وتبين من التحريات أن المتهم الهارب من السجون منذ يناير 2011، أثناء تنفيذ عقوبة السجن المُؤبد فى قضية "قتل عمد" والهارب من تنفيذ 20 حكمًا أبرزها "3 إعدام – 11 مؤبد – 2 حبس" فى قضايا "سطو مسلح – قطع طريق – قتل عمد – سرقة بالإكراه – اتجار بالمخدرات – خطف – سلاح بدون ترخيص". 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالى النيابة العامة التحقيقات.
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