AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مباحث شبرا تحبط ترويج عقاقير مخدرة مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:07 م
مباحث شبرا تحبط ترويج
مباحث شبرا تحبط ترويج عقاقير مخدرة
Advertisements
كتب محمد صبرى


تمكن رجال الامن من ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما 100 أمبول من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد الإتجار .

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا من ضبط شخصين وبحوزتهما كرتونة صغيرة الحجم بداخلها عدد 10 عبوات من عقار النالوفين 20 مجم المخدر بإجمالى عدد  100 أمبول - مبلغ مالى 16 ألف جنيه . 

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، إعترفا بحيازتهما للعقار المخدر بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط شخصين بحوزتهما 6 آلاف قرص مخدر في الإسكندرية

بحوزته حشيش وسلاح.. القبض على مسجل خطر بالزاوية الحمراء

ترشيحاتنا

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٥-٦-٢٠٢٠

لا للزيارات المنزلية.. هل تعود السعودية لتشديد الإجراءات الاحترازية ؟

محامي حمدي النقاز يرد على اتهامات مرتضى منصور

أخبار الرياضة.. حسام عاشور يتراجع عن الاعتزال ويحدد وجهته المقبلة.. مرتضى منصور يعلن موعد برنامجه على قناة الزمالك

40 شهيدا.. فيروس كورونا يحصد أرواح الأطباء

هل أصيب ليونيل ميسي بفيروس كورونا؟..غياب نجم برشلونة عن التدريبات يزيد التكهنات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. هايدى موسى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

انتبه.. استشاري يحذر من ارتداء الكمامة في 3 حالات

قبل الخصم.. 2966 ريالا سعوديا سعر فستان إليسا فى حفلها الأونلاين