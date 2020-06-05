مباحث شبرا تحبط ترويج عقاقير مخدرة مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية









تمكن رجال الامن من ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما 100 أمبول من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد الإتجار .





فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا من ضبط شخصين وبحوزتهما كرتونة صغيرة الحجم بداخلها عدد 10 عبوات من عقار النالوفين 20 مجم المخدر بإجمالى عدد 100 أمبول - مبلغ مالى 16 ألف جنيه .





وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، إعترفا بحيازتهما للعقار المخدر بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



