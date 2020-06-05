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محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع مصابي كورونا بمستشفى الفكرية بمركز أبوقرقاص

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، سير العمل بمستشفى الفكرية بمركز أبوقرقاص، ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، التي شكلها اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

 
رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، حيث تابع مدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل.
 

التقي نائب المحافظ، بالطاقم الطبي والتمريض، حيث تابع سير العمل للوقوف على الاحتياجات الفعلية، والخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة.

 
واستمع نائب المحافظ، لمتطلبات الفريق الطبي والمواطنين، المترددين على المستشفى، مؤكدا ان الأجهزة التنفيذية بالدولة مسخره لتوفير كافة احتياجات المواطنين.
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