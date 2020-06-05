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محافظات

الانتهاء من رصف عدد من الطرق بباريس الوادي بتكلفة 8 ملايين جنيه

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
صرح المهندس محسن مغربي مدير عام الطرق في الوادي الجديد، أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف عدد من الطرق بمركز باريس وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمراكز المحافظة. 

وأوضح مغربي أنه تم الإنتهاء من رصف شوارع (بنك مصر والوحده المحلية وإدارة الطرق وبنك الإئتمان والساحة الشعبية) بإجمالي أطوال بلغت ٣ كم، بالإضافة إلى إحلال وتجديد طريق مدخل مدينة باريس بطول ٦٠٠ متر وذلك بتكلفة إجمالية بلغت ٨ مليون جنيه.
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من جانبه اكد الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز بلاط،أنه تم البدء في وضع الطبقة الاسفلتيه لترميم الحفر والمطبات بدءا من الكيلو 55 اتجاه الداخله - الخارجه ( منطقة البويب) مرورا بقرية اولاد عبد الله حتي منطقة بئر 6  و قريه الشوش.
من جانب اخر تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد اليوم أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيتى الصدر والحميات بالخارجة تمهيداََ لتحويلها لمستشفي عزل، حيث وجهت بسرعة إنهاء الأعمال فى أقرب وقت ممكن إستعدادا لاستقبال الحالات، مع استمرار تدريب الأطباء والتمريض على تطبيق البروتوكول العلاجي. 

كما تفقدت سكن إقامه الأطباء والتمريض ووجهت برفع كفاءتهم وإعداد تقرير عن احتياجات السكن لتوفير المناخ المناسب للأطقم الطبية الذى يمكنهم من أداء الخدمه للمرضى على أكمل وجه. 

من ناحية أخري أكد معتمد عبد المعتصم مدير ادارة المواقف بالمحافظه، علي التزام  السائقين وشركات النقل بالاجراءات الاحترازية منذ صدور قرار مجلس الوزراء  وذلك حرصا علي سلامة الركاب .

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نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رفع كفاءة مستشفى الصدر والحميات بالخارجة

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