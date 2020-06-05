بعد إصابته بكورونا.. نائب رئيس جامعة طنطا وزوجته يخضعان للعزل المنزلي

أفادت مصادر داخل مجلس إدارة جامعة طنطا بمحافظة الغربية اليوم بأنه تم البدء فى تنفيذ إجراءات عزل الدكتور كمال عكاشه نائب رئيس جامعة للشئون الدراسات العليا والبحوث الطلاب صحيا اثر إصابته بعدوي وباء فيروس "كورونا" وزوجته وبعض المخالطين له حفاظا على أرواحهم وتوفير الرعاية العلاجية لهم .

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وأكدت مصادر داخل مجلس إدارة الجامعة بن "عكاشة" نائب رئيس الجامعة وزوجته خضعا للعزل المنزلي للمدة 14 يوم وتلقي العلاج اليومي فضلا عن تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، داخل جامعة طنطا من تعقيم وتطهير.

وجاءت وتلك الإجراءات تتم بشكل مستمر ويومي، وان الدكتور " عكاشة" ملتزم بالإجراءات الوقائية منذ بدء الجائحة وأهما ارتداء الكمامة بشكل مستمر، وتم التنبيه على المخالطين من أبناء الجامعة بضرورة التوجه الى المستشفيات فى الأونة الأخيرة .

وجدير بالذكر أن نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث شارك مؤخرا في المؤتمر الافتراضي الذى نظمته الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، وأيضا مجلس الجامعة نهاية الأسبوع الماضي .