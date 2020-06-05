عرضت قناة الغد مقطع فيديو من المسجد الأقصى المبارك، لنقل شعائر صلاة الجمعة.

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وقد ظهر فى الفيدو تجمع الألاف لصلاة الجمعة، وكان هناك بعض المواطنين يرتدي كمامة و الأخر لا يرتدي.

وكشفت القناة أن 50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك.

و تقام صلاة الجمعة بـ المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين ظل خلالها مغلقا بسبب وباء فيروس كورونا الذى يهدد جميع العالم.

وقد أعيد فتح المسجد الأقصى قبل أيام، ودعا نشطاء مقدسيون لمشاركة فاعلة في "جمعة تجديد العهد" مع المسجد الأقصى المبارك بأداء صلاة الفجر والجمعة بالمسجد.