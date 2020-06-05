لتعريف الأطفال بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية.. القومى للطفل ينتج اوعى كورونا تبقى جيوش.. فيديو

أنتج المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف وبإشراف الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أغنية "أوعى كورونا تبقى جيوش" والتىى تهدف لتعريف الأطفال بمخاطر فيروس كورونا وكذا الاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للوقاية من الفيروس بأسلوب مبسط يناب هذه الفئة العمرية .

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كانت قناة المركز القومى لثقافة الطفل قد بدأت كليب بعرض فيديو الأغنية من إنتاج المركز بعنوان "اوعى كورونا تبقى جيوش"، ضمن مبادرة "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك" والتي أطلقتها وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم .

وقد لاقت الاغنية تفاعلا كبيرا من الجمهور منذ بداية طرحها على قناة المركز على يوتيوب، وظهر ذلك من خلال تعليقات الجمهور التى حملت إشادات كبيرة بالأغنية ورسالتها ومناسبتها للأطفال .

يذكر أن "اوعى كورونا تبقى جيوش"، كلمات محمد ناصف، وألحان وتوزيع وائل عوض، ورسوم وتحريك على الشيخ، وغناء فرق كورال "سلام" : ملك محمد - ياسمين محمد -يحيى وائل - يوسف وائل، إدارة فنية/ أ. عبير محمد محمود، رسوم وتحريك/ الفنان علي الشيخ