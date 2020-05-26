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ثقافة

الليلة.. الكورونا والعيد في احتفالات المركز القومي لثقافة الطفل

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:23 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يقدم المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، في إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك، برنامجه تحت عنوان "عيد في البيت سعيد" على قناة المركز على اليوتيوب لمدة أربعة أيام من الساعة 6 مساءً ولمدة ساعتين؛ وذلك ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك".

ومن المقرر عرض حكايات الدكتور جلجول "الكورونا والعيد" للفنان جلال الدين جمال، وذلك في ثالث أيام العيد الموافق 26 مايو الجاري.

كما سيتم عرض ورشتنا من بيتنا هدية العيد"عروس القفاز" تقدمها مروة طلبة، وعرض الأراجوز يعظ "العيدية"، إبداعات الأسر "عيدنا في بيتنا" للدكتور شيرين الجلاب، وأغنية "عالم الأطفال يتغير" للفنان وائل. 

وتواصل قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، تقديم فعالياتها المتنوعة، عبر قنواتها على مواقع التواصل الإجتماعي يوتيوب، وذلك كإجراء احترازي للحماية من فيروس كورونا.
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