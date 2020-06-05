ضبط ٢٣ طن دواجن وجبن غير صالح للاستهلاك فى حملة بالقاهرة

إستمرارا لجهود أجهزة الامن للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.





تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان لحيازته ( 8 طن سلع غذائية "دواجن مُجمدة – كبد وقوانص") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لشركة إستيراد وتصدير بدائرة قسم شرطة العبور لحيازته ( 15 طن سلع غذائية "جبن أبيض") معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى كونها فى حالة سيولة لسوء تخزينها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



