صديقى الغالى.. محمود حميدة يحيي ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز





وعلق محمود حميدة قائلًا: " أمس كان ذكرى ميلاد صديقي الغالي محمود عبد العزيز ، #الساحر #محمود_عبد_العزيز".









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فيما تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود عبد العزيز الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى ولعل من أبرزها "جبل الحلال" و"محمود المصرى" و"راس الغول" و"رافت الهجان" وغيرها، أما فى السينما فقدم كثيرا من الأعمال منها "الساحر" و"الجينتل" و"طائر الليل الحزين" و"إعدام ميت" وغيرها.





يذكر أن محمود عبد العزيز رحل عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، إثر وعكة صحية وتدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة طويلة بإحدى المستشفيات الخاصة وبعدها فارق الحياة.





وكتب محمد محمود عبد العزيز، على صورة والده أمس قائلًا: "بكره إن شاء الله ٤ يونيو ٢٠٢٠ عيد ميلاد أبويا، كل سنه و حضرتك طيب و بخير و سعيد فى مكانك الطاهر اللى أتمنى إن ربنا يجمعنى بحضرتك فيه على خير، و لحد ماجى لحضرتك أتمنى تكون الهدايا بتاعتى بتوصلك و تكون مبسوط و راضى عنى".





