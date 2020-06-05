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رياضة

بعد محمود سعد.. 3 إصابات جديدة بـ كورونا في اتحاد الكرة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:24 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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عبدالله هشام
قرر وليد العطار المدير التنفيذي لإتحاد كرة القدم إعطاء 3 موظفين أجازة مدفوعة الأجر بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. 

كما طالب عدد من العاملين بالجبلاية عدم حضور جميع موظفي الحسابات لمقر الاتحاد بالجزيرة بعد التأكد من إصابة زملائهم بالوباء العالمي. 

وأعطي العطار إجازة 14 يوما ليدخل الثلاثي المصابين في حجر صحي لحين التأكد من شفائهم . 

كان محمود سعد المدير الفني لإتحاد الكرة أصيب بفيروس كورونا وشفي منه الا انه في أجازة إضافية لحين إستعادة عافيته بالكامل .

جدير بالذكر ان الاتحاد المصري لكرة القدم رفض حضور الاجتماعات في مقره بالجزيرة ويستعين بالفيديو كونفرانس خلال الفترة المقبلة .
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