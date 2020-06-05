على غرار مقتل جورج فلويد.. الشرطة الأمريكية تضرب سائق دراجة فى نيويورك

عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو يوضح أن الشرطة فى نيويورك، تقوم بضرب مواطن سائق دراجة.

و أظهرت اللقطات التي تم التقاطها أن شرطة نيويورك تضرب مرارا سائق دراجة هوائية في مفترق طرق أثناء الاحتجاجات ضد عنف الشرطة بعد مقتل جورج فلويد.

كما أذاعت روسيا اليوم لقطات يظهر من خلاله في حادثة خطيرة، أصيب رجل يبلغ من العمر 75 عاما في رأسه، بعدما دفعه عنصران من الشرطة في نيويورك، خلال احتجاجات على خلفية مقتل الأمريكي جورج فلويد.