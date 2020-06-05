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توك شو

على غرار مقتل جورج فلويد.. الشرطة الأمريكية تضرب سائق دراجة فى نيويورك

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:24 م
الشرطة تضرب سائق
الشرطة تضرب سائق دراجة
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البهي عمرو

عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو يوضح أن الشرطة فى نيويورك، تقوم بضرب مواطن سائق دراجة.

و أظهرت اللقطات التي تم التقاطها أن شرطة نيويورك تضرب مرارا سائق دراجة هوائية في مفترق طرق أثناء الاحتجاجات ضد عنف الشرطة بعد مقتل جورج فلويد.

كما أذاعت  روسيا اليوم لقطات يظهر من خلاله في حادثة خطيرة، أصيب رجل يبلغ من العمر 75 عاما في رأسه، بعدما دفعه عنصران من الشرطة في نيويورك، خلال احتجاجات على خلفية  مقتل الأمريكي جورج فلويد.


وظهر في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام أمريكية، رجل مسن يتحدث مع عناصر الشرطة، التي خرجت إلى شوراع مدينة بوفالو في نيويورك.

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و دفع شرطيان الرجل فسقط أرضا، وارتطم رأسه بقوة بالأرض، وبدأ ينزف.

و بدا الشرطيان في بداية الأمر في حالة لا مبالاة، قبل أن يلحظا أن الرجل ينزف وأن إصابته بليغة، ما دفعهما إلى طلب النجدة الطبية لمعاينته.

ووفق ما نقلت "USA توداي" عن مصادر إعلامية، فقد تم طرد الشرطيين من عملهما بعد هذه الحادثة.

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