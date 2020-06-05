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فن

بشعر مبلول.. جيهان خليل تستقبل الصيف على حمام السباحة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:32 م
جيهان خليل
جيهان خليل
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محمد بدران
شاركت جيهان خليل جمهورها بصورة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي تستمتع بفصل الصيف.

تألقت جيهان خليل  بإطلالة بسيطة وغير مكلفة من خلال ارتدائها ملابس البحر، وبشعر مبلول ومكياج هادئ على حمام السباحة.

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.


المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.


كما شاركت جيهان خليل فى مسلسل "طلقة حظ"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى خاطر، محمد جمعة.​





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