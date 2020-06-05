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سيارات

سعر ومواصفات بيجو 301 peugeot في مصر.. صور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:01 م
بيجو 301 peugeot
بيجو 301 peugeot
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اشرف عطية
طرح وكيل بيجو في مصر السيارة بيجو 301 peugeot التي تنتمي لفئة السيارات العائلية السيدان و تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 115 حصانا وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات.

بيجو 301 peugeot تعتمد على منظومة الجر الأمامى ويمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة خلال 10.3 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وسائل الأمان في بيجو 301 peugeot 
تأتي السيارة بيجو 301 peugeot بالعديد من الكماليات ووسائل الأمان منها الوسائد الهوائية ووسائد هوائية للراكب الأمامى ونظام الفرامل «ABS» مع توزيع اليكتروني للفرامل «EBD، والنظام الذكى لركن السيارة وبها جنوط سبور قياس 15 انش وفوانيس ضباب أمامية، وفوانيس ضباب خلفية.

سعر بيجو 301 peugeot في مصر
تبدأ أسعار السيارة 301 peugeot من 231,990 جنيه حتي 259,990 لأعلى فئة. 
سعر ومواصفات بيجو 301 peugeot في مصر.. صور
سعر ومواصفات بيجو 301 peugeot في مصر.. صور
سعر ومواصفات بيجو 301 peugeot في مصر.. صور
سعر ومواصفات بيجو 301 peugeot في مصر.. صور
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