سعر ومواصفات بيجو 301 peugeot في مصر.. صور

لفئة السيارات العائلية السيدان و تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 115 حصانا وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات. طرح وكيل بيجو في مصر السيارة بيجو 301 peugeot التي تنتمي



