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اقتصاد

25 مليار جنيه مديونية الحكومة لقطاع المقاولات.. تفاصيل

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:21 م
مقاولات وتشييد
مقاولات وتشييد
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آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقي للمقاولين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن مطالبة الاتحاد للدولة بتوفير المبالغ المالية المستحقة للعاملين بالقطاع بالمشروعات القومية.

وأوضح عبدالعزيز لـــ"صدى البلد"، أن الفترة الماضية منذ مطلع 2020 تراكمت بعض المديونيات للمقاولين العاملين بالمشروعات القومية التى تنفذها وزارة الإسكان وبعض الجهات الحكومية الأخرى.

وأضاف، أن هذه المبالغ تصل إلى نحو 25 مليار جنيه فى المتوسط، كتقدير مبدئى من الاتحاد.

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وتابع، أن سداد هذه المديونية يدفع القطاع للنجاة من أى مشكلات أو تعثر بسبب أزمة انتشار كوفيد 19 "فيروس كورونا".

وطالب عبدالعزيز الدولة بدعم القطاع فى الوقت الراهن بسداد المديونيات خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن القطاع يعد الأكثر نموا والأكثر توفيرا لفرص العمل، ويتبعه نحو 100 مهنة وصناعة وحرفة متنوعة، وتوقفه ولو بنسبة محدودة يمثل خسائر كبيرة لقطاعات عديدة من المواطنين.
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