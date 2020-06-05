بدون شبهة جنائية.. وفاة عامل وإصابة آخرين صعقتهم الكهرباء في سوهاج





وتبين من التحريات والتحقيقات صعقهم بالكهرباء من كابل اثناء عملهم في مشروع الصرف الصحي بمنطقة كوبري الكشاكي، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي طهطا العام.





كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مستشفي طهطا العام بوصول فهد فوزى عبد الرحمن 25 عاما "جثة هامد"، و2 آخرين مصابين اثر اصابتهم بصعق كهربائي.





وتبين من التحريات اصابتهم بصعق كهربائي اثر ملامستهم سلك مكشوف من كابل كهربائي بمشروع الصرف الصحي بدائرة القسم، ولا يوجد شبهة جنائية في الوفاة.





تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اقرا ايضا

إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بالرصاص في سوهاج

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في منزلها بسوهاج



