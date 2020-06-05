حلا شيحة: أخيرا تقبلنا التغيير

علقت حلا على الصورة قائلة : اخيرا تقبلنا التغيير الذى حدث هذه السنة.. دعونا نجعل هذه السنة حقًا لا تنسى من التعلم والنمو.. أتمنى للجميع عطلة نهاية أسبوع رائعة 🙏

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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وحظيت على العديد من التعليقات.

يذكر أن حلا شيحة شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، إخراج سامح عبدالعزيز.





وعبرت حلا شيحة عن تفاؤلها بمسلسل "خيانة عهد" الذى شاركت فيه أمام النجمة يسرا، واصفة دورها بالمختلف ولم تقدمه من قبل، كما وصفت مؤلف العمل أحمد عادل بـ"الشاطر" رغم أنها أول تجربة له فى عالم الدراما، وتلك أسباب حماسها لتقديم الشخصية.



