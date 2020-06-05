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رياضة

استعدادا لعودة التدريبات.. سيد عبدالحفيظ يطمئن على موقف مصابي الأهلي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:46 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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عبدالحكيم أبو علم
عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع خالد محمود، طبيب الفريق الأول، للاطمئنان على الفريق بشكل عام وعلى اللاعبين المصابين وسير البرنامج العلاجي والتأهيلي لكل لاعب، في إطار التواصل المستمر بين الجهاز الفني والإداري والطبي خلال فترة التوقف الحالية للنشاط.

كما تطرقت الجلسة إلى ملف الاحتياجات الطبية اللازمة للفريق خلال المرحلة المقبلة، بهدف توفير المستلزمات والأدوات التي تضمن كل سبل الحماية للاعبين، إذا ما قررت الدولة عودة النشاط الرياضي من جديد، واستئناف التدريبات سواء بشكل جماعي أو من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات.

ويسعى الأهلي الى اتخاذ التدابير الاحترازية والتعقيم بشكل مستمر، تأهبًا لاستئناف النشاط في أي وقت وعودة الحياة التدريجية إلى قطاع الرياضة في مصر بشكل عام، على غرار ما حدث في العديد من الدول الأوروبية.
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