مواعيد مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم مواعيد مباريات بطولة كأس الاتحاد الانجليزي والتى تم تأجيلها علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .





وتستأنف بطولة كأس الاتحاد الانجليزي يوم الجمعه الموافق 17 يونيو بمباريات دور ربع نهائي البطولة.





وجاءت المباريات كالتالي :





نورويتش سيتي vs مانشستر يونايتد .. 17 يونيو الساعة 6.30 مساء





شيفيلد يونايتد vs آرسنال .. 28 يونيو الساعة 2 ظهرا

ليستر سيتي vs تشيلسي .. 28 يونيو الساعة 5 مساء

نيوكاسل يونايتد vs مانشستر سيتي 28 يونيو الساعة 7.30 مساء





جدير بالذكر ان الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أعلن عودة البريميرليج يوم 17 يونيو الجاري بعد فترة توقف دامت لأكثر من ثلاثة اشهر .