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أخبار العالم

سجلت 357 حالة جديدة .. وفيات فيروس كورونا في بريطانيا تتجاوز 40 ألف

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:16 م
وفيات فيروس كورونا
وفيات فيروس كورونا في بريطانيا تتجاوز 40 ألف
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في بريطانيا 357 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 40,261 حالة.

بينما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا 283,311 حالة ، بعد تسجيل 1650 إصابة جديدة.

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في وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن بعض الدول تشهد "زيادات طفيفة" في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد وسط تخفيف إجراءات العزل.

وأضافت متحدثة باسم المنظمة أنه فيما يتعلق بالاتجاهات التصاعدية الطفيفة، "نعم نرى هذا في دول بجميع أنحاء العالم، وأنا لا أتحدث هنا عن أوروبا على وجه الخصوص، عند تخفيف إجراءات العزل العام، وتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي، يفسر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى".

وأكدت أن الأمر لم ينته بعد، ولن ينتهي حتى اللحظة التي يختفي فيها الفيروس من كل مكان في العالم.
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