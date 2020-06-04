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أخبار العالم

انخفاضا عن أمس.. وفيات كورونا في بريطانيا تقترب من 40 ألفا

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:00 م
وفيات كورونا فى بريطانيا
وفيات كورونا فى بريطانيا تقترب من 40 ألف
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد.


وسجلت بريطانيا 176 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 39904.


كانت وزارة الصحة البريطانية، أعلنت أمس عن تسجيل 359 حالة خلال الـ 24 ساعة السابقة، أي أنها سجلت انخفاضا اليوم بنحو 183 حالة.


وقررت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إلزام المواطنين بارتداء أغطية الوجه "الكمامة" داخل وسائل المواصلات العامة اعتبارا من 15 يونيو الجاري. 
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