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أخبار العالم

85 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا و518 إصابة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:36 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 85 وفاة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 518 إصابة جديدة.

وأعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، عن بدء وصول أول السائحين إليها بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.


ووفقًا لوكالة "آكي" الإيطالية، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن السائحين بدأوا يصلون قادمون من ألمانيا منذ بضعة أيام؛ بعد تقليل القيود أيضا بها.

وأكد دي مايو من برلين أنه سيجري مع نظيره الألماني تقييم استئناف التدفقات السياحية وإعادة فتح الحدود الوطنية.

وأوضح أن ألمانيا ستسمح باستئناف التدفقات السياحية إلى إيطاليا، بدءا من 15 يونيو، مؤكدا التزام بلاده بالحفاظ على الشفافية الخاصة بالبيانات المتعلقة بوباء كورونا.

وكانت وزارة الصحة الإيطالية، أعلنت أمس الخميس، تسجيل 88 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وبهذه الأرقام تكون إيطاليا قد سجلت 33 ألفا و689 وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في البلاد. 
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