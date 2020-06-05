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تعليم

أستاذ علم اجتماع لطلاب الثانوية العامة: ابعدوا عن السوشيال ميديا قبل الامتحانات

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:51 م
طلاب ثانوية
طلاب ثانوية
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حسام الفقي
قدم الدكتور حسن الخولي استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة لتخطي الامتحانات بسهولة، من خلال الاستعداد النفسي الجيد. 

قال الخولي لـ صدى البلد، إن الأسرة لها دور أساسي وفعال بشرط أن تكون متفهمة ومدركة الحالة النفسية التي يمر بها الطالب، ولا تظهر أي نوع  من القلق أو التوتر أمام الأبناء، خاصة في هذه المرحلة حتي لا يتعرض الطالب لحالة نفسية سيئة تجعله لا يؤدي الامتحان بشكل سليم مع تقديم النصائح والمتابعة بشكل مستمر لتعزيز الحالة النفسية للطالب.

وأضاف أنه من الضروري الابتعاد عن السوشيال ميديا خلال هذه الفترة لأنها مصدر لمعلومات غير موثوقة، وتجعل الطالب في حالة من التشتت المستمر، وأنه يجب على جميع طلاب الثانوية العامة الابتعاد عن جميع الأخبار السلبية التي تذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في مستقبلهم، ولابد من متابعة دورية بشكل مستمر من الآباء، وهنا وجود الأب في هذه الحالة ضروري للغاية؛ لأنه في حالة وجوده يكون معدل الالتزام أكثر.

وأوضح أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال هي تحديد هدف لكل طالب ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب.

وأكد أهمية أن يتم تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب على الطالب مذاكرتها إلى أقسام متساوية، والتعرض لكل منها، وفهمها، ومذاكرتها بنسب متساوية، فلا يركز الطالب على محتوى دراسي دون الآخر، وذلك يجعله متفوقا وناجحا في أغلب المقررات الدراسية الخاصة به.

وأشار إلى أن إحدى أهم الخطوات أن ينظم الطالب جدولا أو قائمة مهام محدد بها كل ما على الطالب إنجازه، كما تتضمن فترات تناول الطعام، وأوقات الراحة، ونستغل أوقات الدروس الخصوصية والخروجات في المعرفة والتطلع إلى علوم جديدة، وبالتالي يساعد الطالب للحفاظ على الوقت وتوظيفه وفقا لأولويات المرحلة الدراسية الخاصة به، وكلما التزم الطالب بما حدده في الجدول، كلما كانت استفادته أكبر.

ونوه الخولي  إلى أنه افضل وقت للمذاكرة  الصباح الباكر حيث الهدوء والسكينة ولا يوجد عدد ساعات للمذاكرة والتحصيل ولكن الالتزام بالجدول المخصص وتحصيل المذاكرة بشكل سليم ومنتظم مع الاهتمام بعدد ساعات النوم ايضا حتي لا تحدث لهم مشكلة صحية .

ونصح طلاب الثانوية العامة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وأخذ جميع الإجراءات الاحترازية الواجبة من كمامة وجونتي وأستخدام الكحول قائلا "نثق جميعا بقيادات الدولة المصرية التي تراعي دائما أودلاها.
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