أستاذ علم اجتماع لطلاب الثانوية العامة: ابعدوا عن السوشيال ميديا قبل الامتحانات





قال الخولي لـ صدى البلد، إن الأسرة لها دور أساسي وفعال بشرط أن تكون متفهمة ومدركة الحالة النفسية التي يمر بها الطالب، ولا تظهر أي نوع من القلق أو التوتر أمام الأبناء، خاصة في هذه المرحلة حتي لا يتعرض الطالب لحالة نفسية سيئة تجعله لا يؤدي الامتحان بشكل سليم مع تقديم النصائح والمتابعة بشكل مستمر لتعزيز الحالة النفسية للطالب.





وأضاف أنه من الضروري الابتعاد عن السوشيال ميديا خلال هذه الفترة لأنها مصدر لمعلومات غير موثوقة، وتجعل الطالب في حالة من التشتت المستمر، وأنه يجب على جميع طلاب الثانوية العامة الابتعاد عن جميع الأخبار السلبية التي تذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في مستقبلهم، ولابد من متابعة دورية بشكل مستمر من الآباء، وهنا وجود الأب في هذه الحالة ضروري للغاية؛ لأنه في حالة وجوده يكون معدل الالتزام أكثر.



