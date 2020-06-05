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تتضمن 4 بنود.. مصطفى بكرى يكشف ملامح الحل السياسي في ليبيا.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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أسامة علي

كشف الإعلامى مصطفى بكرى، ملامح خارطة الطريق المطروحة لحل الأزمة الليبية.


وأضاف بكرى خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع  عبر قناة "صدى البلد"، وفقا للمعلومات الواردة إلينا؛ توجد مبادرة تم التوافق الدولى عليها دوليا، تقوم على، انسحاب الجيش الليبيى لحدود ما قبل 4 أبريل 2019، مقابل الآتى:


1-  وقف التدخل التركي المباشر فى الشؤون الليبية.

2- تفكيك المليشيات المسلحة وفق جدول زمنى محدد.

3- يكون للجيش الليبى دور اساسى فى الترتيبات الحالية والمستقبلية.

4- قف التدخلات الخارجية فى الداخل الليببى.


وأشار بكرى، إلى أن اعتبار المبادرات التي طرحها المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى أساس للحل السياسى، تأكيد على وحدة ليبية الشعب والأرض.

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