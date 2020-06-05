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أخبار البلد

تعرف على عناوين مراكز التبرع ببلازما الدم.. صور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:11 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن عناوين مراكز نقل الدم التي تم تفعيل بها سحب بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وجاءت كالتالي:-

المركز القومي لنقل الدم بالجيزة العنوان: 51 شارع وزارة الزراعة - العجوزة 0237613117 - 0237620202

المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا العنوان: شارع كورنيش النيل - بجوار مركز الأورام 0862339241 - 0862339242

المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر العنوان: داخل مستشفى الأقصر الدولي بشارع التليفزيون

0952283579



خدمات نقل الدم القومية:-

National Blood transfusion Services

المركز الإقليمي لنقل الدم بطنطا العنوان: سيجر - شارع حافظ وهبى 0403509575 - 0403511554 - 0403509637

: المركز الإقليمي لنقل الدم بالإسكندرية العنوان: ميدان د/ عبد القادر أبو عقدة .مجمع الإسعاف كوم الدكة 033923257 - 034951971 037951963




أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1166 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://play.google.com/store/apps/details…

نسخة ايفون
https://apps.apple.com/eg/app/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/id1506794318?ls=1
تعرف على عناوين مراكز التبرع ببلازما الدم.. صور
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