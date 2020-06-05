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توك شو

لاصق طبي ينتج أجسامًا مضادة لعلاج فيروس كورونا.. شاهد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:21 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
أكد الدكتور طلال نصولي أستاذ المناعة والحساسية في جامعة جورج تاون الأمريكية، أن هناك 150 شركة على مستوى العالم تتنافس فيما بينها لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وتوقع نصولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،  ظهور لقاح لفيروس كورونا خلال شهر ديسمبر من العام الحالي، موضحا أن إحدى شركات الدواء تعمل على إنتاج لقاح على هيئة لاصق ينتج أجسام مضادة .

وعن ما تردد بأن  فيروس كورونا حرب بيولوجية، أكد نصولي أنه أزمة حقيقية وليس حربا بيولوجية وما كان ليصل إلى 210 دول حول العالم لو كان بغرض سياسي.

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، اليوم الجمعة، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.
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