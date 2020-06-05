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أستاذ جراحة قلب: 96% يتعافون من كورونا دون تدخل الطبيب

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب رئيس لجنة الصحة بحزب الوفد، إن الوفد شكل لجنة لمتابعة مرضى الحزب،  لافتا إلى أن 96 % من المواطنين يتعافون من تلقاء أنفسهم.

وتابع خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها عبر برنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، وزارة الصحة وضعت برتوكولات تعاون في منتهي الأهمية لكن عقار "الهيدروكسين" على وجه الخصوص لا بد من استشارة الطبيب قبل تناوله.

وأضاف: "نحيي وزارة الصحة على جهودها، وأول لما يجيلك العلاج لازم تتصل بالطبيب وتابع معاه، واللي معندوش طبيب أسرة يروح الوحدة الصحية، فالعلاج بدون استشارة طبيب خطر، العدد زاد في الآونة الأخيرة ولكن المستشفيات جاهزة ونسبة الشفاء عالية ونسبة الوفيات بالنسبة لعدد المجتمع قليلة ولكن الانضباط مطلوب".
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