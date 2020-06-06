وحشتني الغمّازات بس الخروجات أكتر . خالد سليم يشعل تيك توك

نشر الفنان خالد سليم فيديو جديد عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك
و ظهر خالد سليم و هو يغني الي فات مات ويقوم بتغير ملابسة عدة مرات و كتب معلقا علي الفيديو :وحشتني الغمّازات بس الخروجات وحشتني أكتر شاركوا في #تحدي اللي فات مات و صوروا ڤيديو وروني هتلبسوا ايه لما نرجع نخرج #خالدسليم
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يذكر ان طلق الفنان خالد سليم كليب أغنيته الجديدة "اللي فات مات" على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به على "فيسبوك".
حيث تم تصوير الأغنية في لبنان، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس.وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوي طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضًا خلال الفترة المقبلة.
@khaledselimofficial
وحشتني الغمّازات بس الخروجات وحشتني أكتر 😅😍 شاركوا في #ت#حدي_اللي_فات_مات وصوروا ڤيديو وروني هتلبسوا ايه لما نرجع نخرج 🕺🏻#خ#الد_سليم♬ original sound - khaledselimofficial