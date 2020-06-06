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محافظات

منهم مسنان.. مستشفى إسنا للحجر الصحي يعلن خروج 23 حالة تعافوا من كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 09:45 ص
مستشفى عزل اسنا
مستشفى عزل اسنا
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شمس يونس
أعلن مستشفى إسنا التخصصي للعزل الصحي بجنوب الأقصر، شفاء وخروج 23 حالة تعافٍ من المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان ذلك عقب تلقي المرضى العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى عزل إسنا التي تحولت نتائجهم إلى سلبية في نهاية المطاف، وأعلنت ذلك الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام المستشفى، وإشراف الدكتور إبراهيم شنقير، مدير فريق العزل.

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وأوضحت مدير عام مستشفى إسنا التخصصي للعزل الصحي، أن من بين الحالات 3 كانوا في حالة حرجة في العناية المركزة وحالتين لمسنين تجاوز عمرهما السبعين والثمانين عاما.

وتقدمت إدارة مستشفي إسنا التخصصي وجميع العاملين بالمستشفى، بالتهنئة إلى جميع المتعافين، كما قدمت كامل الدعم النفسي لهم.

ومن جانب آخر، تقدم أيضا المتعافون بالتحية لجنود وأبطال الجيش الأبيض بمستشفي إسنا التخصصي على التفاني والإخلاص في تقديم كامل الدعم العلاجي والنفسي للمرضى لتجاوز الأزمة الصحية.

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