منهم مسنان.. مستشفى إسنا للحجر الصحي يعلن خروج 23 حالة تعافوا من كورونا

أعلن مستشفى إسنا التخصصي للعزل الصحي بجنوب الأقصر ، شفاء و خروج 23 حالة تعافٍ من المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام المستشفى ، وإشراف الدكتور إبراهيم شنقير، مدير فريق العزل . وكان ذلك عقب تلقي المرضى العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى عزل إسنا التي تحولت نتائجهم إلى سلبية في نهاية المطاف، وأعلنت ذلك





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وأوضحت مدير عام مستشفى إسنا التخصصي للعزل الصحي ، أن من بين الحالات 3 كانوا في حالة حرجة في العناية المركزة وحالتين لمسنين تجاوز عمرهما السبعين والثمانين عاما.





وتقدمت إدارة مستشفي إسنا التخصصي وجميع العاملين بالمستشفى، بالتهنئة إلى جميع المتعافين، كما قدمت كامل الدعم النفسي لهم.





ومن جانب آخر، تقدم أيضا المتعافون بالتحية لجنود وأبطال الجيش الأبيض بمستشفي إسنا التخصصي على التفاني والإخلاص في تقديم كامل الدعم العلاجي والنفسي للمرضى لتجاوز الأزمة الصحية.



