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ثقافة

شاهد.. سحر الأقصر فى أول معرض تصويرى "أونلاين"

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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شمس يونس

فى مبادرة جديدة من نوعها، أطلق المصور الفنان عبد الله منصور مبادرة بعنوان "انشروا سحر الاقصر  للعالم " وهو أول معرض أونلاين لإدخال البهجة والسرور للمواطنين خاصة بعد انتشار فيروس كورونا والتزام المواطنين بالمنازل وساعات الحظر.


وأوضح " منصور " أن المبادرة تهدف لنشر صور عن معالم الأقصر  الأثرية والسياحية لترويج لها بعد توقف حركة السياحة الخارجية والداخلية للأقصر.


وأشار إلى أنه قام بالتقاط العديد من الصور الجذابة التى توضح سحر وجمال الطبيعة الخلابة والآثار الفرعونية الجذابة،  وقام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى " الفيسبوك " الخاصة بها فابهرت جميع المتابعين له عشاق مدينة المائة باب مدينة الشمس الأقصر.

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وطالب " منصور " جميع المصورين للمشاركة فى المعرض وعرض صورهم بها والتى ترصد أجمل ما صنعه أجدادنا القدماء.


وتفاعل العديد من المتابعين مع المبادرة وقام عدد من المصورين بإرسال الصور التى تم التقاطها عبر عدسات كاميراتهم الخاصة للمشاركة فى المعرض.
شاهد.. سحر الأقصر فى أول معرض تصويرى "أونلاين"
شاهد.. سحر الأقصر فى أول معرض تصويرى "أونلاين"
شاهد.. سحر الأقصر فى أول معرض تصويرى "أونلاين"
شاهد.. سحر الأقصر فى أول معرض تصويرى "أونلاين"
شاهد.. سحر الأقصر فى أول معرض تصويرى "أونلاين"
شاهد.. سحر الأقصر فى أول معرض تصويرى "أونلاين"
شاهد.. سحر الأقصر فى أول معرض تصويرى "أونلاين"
شاهد.. سحر الأقصر فى أول معرض تصويرى "أونلاين"
شاهد.. سحر الأقصر فى أول معرض تصويرى "أونلاين"
شاهد.. سحر الأقصر فى أول معرض تصويرى "أونلاين"
شاهد.. سحر الأقصر فى أول معرض تصويرى "أونلاين"
شاهد.. سحر الأقصر فى أول معرض تصويرى "أونلاين"
شاهد.. سحر الأقصر فى أول معرض تصويرى "أونلاين"
شاهد.. سحر الأقصر فى أول معرض تصويرى "أونلاين"
شاهد.. سحر الأقصر فى أول معرض تصويرى "أونلاين"
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