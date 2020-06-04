المتبرعة الصغيرة تقدم بوكس تبرعات جمعتها من أطفال مدرستها لدعم مرضى سرطان الأقصر.. صور

أقدمت طفلة صغيرة على تقديم دعم مختلف لصالح مرضى السرطان الذين يتلقون علاجهم بالمجان بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر





وقامت الطفلة بجمع تبرعات من أصدقائها فى المدرسة فى بوكس هدايا لدعم المرضى وتقديم مبلغ مادى وهدايا من أطفال الأقصر لدعم المرحلة الثالثة التى يجرى تجهيزها حاليًا لتضم أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد.









ورافقت الطفلة المتبرعة الصغيرة خلال زيارتها للمستشفى وهى تحمل بوكس التبرعات والهدايا، إحدى المعلمات بمدرستها، وأصرتا على تقديم تلك الهدية والتبرع الذى جمعتاه من أطفال المدرسة وجيران الطفلة، وأن يكون باسم أطفال الأقصر ليكون صدقة جارية على جميع الأطفال، ويساهم فى استكمال الدعم وتنفيذ الفكرة فى كل محافظات جنوب الصعيد الذين يخدمهم المستشفى والمرضى الذين يتعدى عددهم عشرات الآلاف مؤخرًا بالمجان تمامًا.













وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ونائب مدير عام جمعية الأورمان، إن ذلك الدعم من أطفال الأقصر مميز للغاية ويساعد فى رفع مستوى المشاركة المجتمعية لدعم المرحلة الثالثة التى يجرى تجهيزها حاليًا داخل المستشفى، حيث إن مبنى المرحلة الثالثة على مساحة 27 ألف متر، قائلًا إنه بفضل الله ودعم أهل الخير استلمت إدارة المستشفى مبنى المرحلة الثالثة.







