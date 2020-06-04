AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

المتبرعة الصغيرة تقدم بوكس تبرعات جمعتها من أطفال مدرستها لدعم مرضى سرطان الأقصر.. صور

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:04 م
المتبرعة الصغيرة
المتبرعة الصغيرة تقدم بوكس تبرعات
Advertisements
شمس يونس
أقدمت طفلة صغيرة على تقديم دعم مختلف لصالح مرضى السرطان الذين يتلقون علاجهم بالمجان بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر.

وقامت الطفلة بجمع تبرعات من أصدقائها فى المدرسة فى بوكس هدايا لدعم المرضى وتقديم مبلغ مادى وهدايا من أطفال الأقصر لدعم المرحلة الثالثة التى يجرى تجهيزها حاليًا لتضم أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد.


ورافقت الطفلة المتبرعة الصغيرة خلال زيارتها للمستشفى وهى تحمل بوكس التبرعات والهدايا، إحدى المعلمات بمدرستها، وأصرتا على تقديم تلك الهدية والتبرع الذى جمعتاه من أطفال المدرسة وجيران الطفلة، وأن يكون باسم أطفال الأقصر ليكون صدقة جارية على جميع الأطفال، ويساهم فى استكمال الدعم وتنفيذ الفكرة فى كل محافظات جنوب الصعيد الذين يخدمهم المستشفى والمرضى الذين يتعدى عددهم عشرات الآلاف مؤخرًا بالمجان تمامًا.



وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ونائب مدير عام جمعية الأورمان، إن ذلك الدعم من أطفال الأقصر مميز للغاية ويساعد فى رفع مستوى المشاركة المجتمعية لدعم المرحلة الثالثة التى يجرى تجهيزها حاليًا داخل المستشفى، حيث إن مبنى المرحلة الثالثة على مساحة 27 ألف متر، قائلًا إنه بفضل الله ودعم أهل الخير استلمت إدارة المستشفى مبنى المرحلة الثالثة.


ويجري خلال تلك الفترة تجهيزه لإنهاء أكبر قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد، وذلك لتكتمل المنظومة الطبية المجانية داخل المستشفى لخدمة جميع مرضى السرطان بالمجان تمامًا بمختلف أعمارهم، مضيفًا أن المبنى يتكون من 4 طوابق، ومن المقرر أن يضم أكبر قسم لعلاج أورام الأطفال.
المتبرعة الصغيرة تقدم بوكس تبرعات جمعتها من أطفال مدرستها لدعم مرضى سرطان الأقصر.. صور
المتبرعة الصغيرة تقدم بوكس تبرعات جمعتها من أطفال مدرستها لدعم مرضى سرطان الأقصر.. صور
المتبرعة الصغيرة تقدم بوكس تبرعات جمعتها من أطفال مدرستها لدعم مرضى سرطان الأقصر.. صور
المتبرعة الصغيرة تقدم بوكس تبرعات جمعتها من أطفال مدرستها لدعم مرضى سرطان الأقصر.. صور
المتبرعة الصغيرة تقدم بوكس تبرعات جمعتها من أطفال مدرستها لدعم مرضى سرطان الأقصر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير بنك الدم بمستشفى سرطان الأقصر: البنك بوابة متطورة وحديثة لدعم المرضى.. صور

فحص واستقبال 44557 حالة جديدة فى قسم علاج اليوم الواحد بمستشفي سرطان الأقصر..صور

مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر تحتفى بمرور 4 سنوات على افتتاحها..صور

ترشيحاتنا

الأطباء.. الكورونا تحصد أرواح 39 شهيدا من جيش مصر الأبيض

المفتي السابق يكشف عن خطأ شائع في التسبيح عقب الصلاة

حالتها مستقرة.. نقيب المهن التمثيلية: الفنانة رجاء الجداوى لم تفقد الوعى

الشرطة تطارد المتهم.. الاعتداء على مصري في الكويت

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور لشقيقة محمد رمضان خلال حفل الزفاف

بعد تحديث لعبة ببجي.. مركز الأزهر : تدعو للسجود لغير الله

AdvertisementS

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

العائدون من الخارج يوقعون إقرار تنفيذ العزل المنزلي 14 يوما.. مستند

العلمية للفيروسات..نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما'

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

الطقس غدا الجمعة.. شبورة ورياح ودرجات الحرارة تنخفض بالقاهرة لـ 33

أسرة متوفي بكورونا تقتحم مستشفى ههيا..وصحة الشرقية ترد..تفاصيل

تراجع فى الإصابات.. السعودية تسجل 1975 إصابة جديدة بـ كورونا

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور

تراجعت عن قرار اعتزالي .. حسام عاشور يرد على قرار الأهلي بإلغاء تكريمه

ناشدت المواطنين عدم تخزين الأدوية.. هيئة الدواء: لا يوجد بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا

أخبار الفن.. نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته.. إصابة رحمة بفيروس كورونا.. انتحار فنانة هندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات ونظارة على الموضة.. هدى المفتى تفاجئ متابعيها بإطلالة مختلفة

يمنع انتشار الفيروس داخل خلايا الجسم.. أهم المعلومات حول فيتامين "لاكتوفيرين"

لجلب المشترين في الحال.. أفضل طرق لتصوير سيارتك بسهولة