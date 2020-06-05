رصد 17 حالة إيجابية بجنوب الأقصر..والصحة تقرر عزل الحالات الأكثر احتياجا

أعلن الدكتور زكريا محمود مدير الإدارة الصحية بمركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة ، عن رصد 17 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا " كوفيد -19 " وذلك بمركز اسنا وقراها.

وأشار " زكريا " بان هذه الحالات جاءت نتيجة قيام الإدارة بعمل فحوصات لعدد كبير من المواطنين يوميا لسرعة علاج الحالات وعزلها وفحص المخالطين لها قبل تفشي المرض بالمركز.





وأضاف بأن الحالات السبعة عشر كانت بواقع اربع حالات ببندر اسنا و حالتين بمنطقة الشيخ فضيل و حالتين بقرية النجوع قبلي وحالة بمنطقة مستعمرة كهرباء الري شرق النيل و حاله بقرية النمسا وحالة بقرية المساوية وحالة بقرية اصفون وحالتين بفيرية الدير وحالة بقرية الحلة و حالة بقرية زرنيخ وحالة بقرية طفنيس المطاعنة.

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واكد " زكريا " ان جميع المرضي تم قبل ذلك تسلمهم الادوية الخاصة بهم لحين ظهور النتائج ومتابعتها موضحا بانه سيتم الاتصال بهم غدا عن طريق مسؤال المتابعة لارسال البيانات للتنسيق للحالات الأكثر احتياجا للعزل.





وكان قد اعلن الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر عن تخصيص 17 سرير عناية مركزة بمستشفى الاقصر العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا ، ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات عزل إسنا والعديسات و الاقصر العام 64 سرير عناية مركزة. الدكتور السيد عبدالجواد،





ومن المنتظر زيادة عدد الأسرة بمستشفى الاقصر العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 130 سرير، بعد أن كانت 30 سرير فقط، بدءا من السبت القادم الموافق 6/6/2020، إلى جانب مستشفى الحميات بعدد 52 سرير ليصبح إجمالي الأسرة المجهزة العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى مدينة الأقصر بإجمالي 182 سريرا



