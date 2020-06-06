AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بولندا: استأنف الرحلات الجوية الدولية في أوائل يوليو المقبل "على الأرجح"

السبت 06/يونيو/2020 - 09:36 ص
الرحلات الجوية الدولية
الرحلات الجوية الدولية في بولندا
Advertisements
أ ش أ
 قال نائب وزير البنية التحتية البولندي مارشين هورالا، إن بلاده من المرجح أن تستأنف الرحلات الجوية الدولية أوائل شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن قرارا في هذا الشأن سيُعلن قبل سريانه بأسبوعين. 

وذكرت وكالة الأنباء البولندية في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم /السبت/ - أن الناقلة الوطنية البولندية استأنفت بالفعل بعض الرحلات الداخلية من أول يونيو الجاري. 

وكانت جميع رحلات الناقلة الوطنية البولندية عُلقت في العاشر من شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .. ومددت الناقلة في التاسع عشر من مايو المنصرم تعليق رحلاتها الدولية حتى يوم 14 يونيو الحالي. 

وأضاف الوزير البولندي، أن الموعد المُحدد لاستئناف الرحلات الجوية الدولية لا يمكن تحديده الآن لكنه رجح ذلك في أوائل شهر يوليو المقبل.

يشار إلى أن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد رُصدت في بولندا كانت في 4 مارس الماضي. 

وكانت وزارة الصحة البولندية، أعلنت اليوم أنه تم تسجيل 233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 25 ألفا و410 حالات، بينما تم تسجيل عشر حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1137.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة اللبنانية: ارتفاع حالات الوفاة نتيجة الإصابة بكورونا إلى 10 وفيات

بولندا تفرض قيودا صارمة لمكافحة فيروس كورونا.. تعرف عليها

المغرب يسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل حالتي وفاة و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخطوط الجوية السعودية: تعليق كافة الرحلات الداخلية والدولية بمطارات المملكة حتى إشعار آخر

تركيا تعلن تسجيل 961 إصابة جديدة بكورونا و27 وفاة

ترشيحاتنا

3 من كبار الصحفيين ألفوا كتبا عني.. مرتضى منصور للخطيب: لن تصبح مثلي ولو بعد 100 عام.. فيديو

جمال شعبان يجيب عن شكوى متكررة حول فيروس كورونا

في ذكرى ميلاد عزيزة حلمي.. عاشت حياة مأساوية وأول ممثلة قدمت دور العذراء

فرحان العلي.. فيديو خادش للحياء يثير الغضب في الكويت ضد ممثل شهير

خالق كل شيء.. الإفتاء: السؤال عن ذات الله طريق مسدود

سمير فرج: حفتر لم يدخل طرابلس لأسباب إنسانية

AdvertisementS

ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا..مسلحون مجهولون يهاجمون حقل الشرارة النفطي فى ليبيا.. تفاصيل

الشمس والقمر والحقيقة.. تركي آل الشيخ: ثلاث حقائق لا يمكن إخفائها

باحث مصري يشارك في إنتاج أول لقاح لمواجهة كورونا: انتظروا المصل في ديسمبر

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الأهلي وإدارته.. والمستشار القانوني للأهلي يستقيل للرد على رئيس الزمالك

انتظروا نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد الواحدة ظهرا.. عبر هذا الرابط

3 من كبار الصحفيين ألفوا كتبا عني.. مرتضى منصور للخطيب: لن تصبح مثلي ولو بعد 100 عام.. فيديو

إهانة وإساءة وتقبيل للأقدام.. تفاصيل تعذيب زوجة نتنياهو للخادمات

مواعيد مباريات اليوم السبت 6-6-2020 والقنوات الناقلة

انفجار لغم.. مقتل 11 ضابط شرطة أفغانيا وسط اشتباكات الحكومة مع طالبان

8 أضرار خطيرة تصيبك عند تناول وجبة واحدة فقط فى اليوم

ليست مخيفة ولكن علينا الحذر.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: هنوصل لـ 2000 إصابة في اليوم.. فيديو

اسيادك وتاج رأسك.. إعلامية كويتية تقصف جبهة قطري تطاول على مصر ودول المقاطعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين جذابة.. ماجدة الرومي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

تباع فى مزاد عبر الإنترنت..تعرف على أغلى سيارة فى العالم ..صور

بملابس كاجوال.. سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها