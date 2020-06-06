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فن

بملابس محتشمة.. جوهرة تشعل السوشيال ميديا والجمهور يسخر منها

السبت 06/يونيو/2020 - 11:00 ص
جوهرة
جوهرة
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أحمد إبراهيم
اشعلت الفنانة الاستعراضية جوهرة موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد نشرها صورة جديدة من جلسة تصوير خضعت لها منذ أيام قليلة. 

وظهرت جوهرة فى الصورة بشكل ولوك مختلف عن المتعارف عليه كونها راقصة استعراضية اعتادت أن تظهر لجمهورها بملابس بدلة الرقص، حيث ارتدت ملابس محتشمة عبارة عن قميص أبيض وبنطلون أسود واستخدمت مكياج صارخا.

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وتلقت جوهرة عددا من التعليقات الساخرة على ظهورها بهذا الشكل؛ وعلق أحد متابعيها "إحنا معرفنكيش بهذا اللوك الجديد". 

وكانت جوهرة نشرت مقطع فيديو عبر انستجرام تكشف فيه عن كواليس تصوير جلستها الجديدة وظهرت ترقص على نغام اغنية "حلاوة روح" للمطرب حكيم. 
 
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