في ذكرى ميلاد عزيزة حلمي.. عاشت حياة مأساوية وأول ممثلة قدمت دور العذراء

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عزيزة حلمى التى اشتهرت بعدد من الأدوار الدرامية وتحديدا دور الأم التي قدمته بحرفية شديدة.
تزوجت عزيزة من الكاتب الروائي على الزرقاني ورزقا بولد توفى بسبب وعكة صحية شديدة وعاشت بعدها حياة مأسوية.
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برعت عزيزة حلمى فى أداء دور السيدة مريم العذراء فى فيلم "حياة والأم السيد المسيح" مع المخرج محمد عبد الجواد لتصبح أول فنانة تقديم هذه الشخصية على الشاشة.
يذكر أن من أشهر أدوارها على الشاشة "عدل السماء" و"القاتلة" و"ظلموني الناس" و"بلال مؤذن الرسول" و"حماتي قنبلة ذرية" و"يسقط الاستعمار" و"الوسادة الخالية" و"المتمردة" و"هذا الرجل أحبه".