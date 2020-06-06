اشتهرت بدور الأم وفقدت نجلها الوحيد.. معلومات لا تعرفه عن عزيزة حلمي في ذكرى ميلادها





اشتهرت عزيزة حلمي بتقديم دور الأم، ولكن ما لا يعرفه الكثير أنها فقدت نجلها الوحيد بعد أن تعرض لوعكة صحية مفاجئة.





عزيزة حلمي كانت متزوجة من علي الرزقاني ولكنه كان لا يفضل العمل معها، وفي أحد اللقاءات التليفزيونية قالت: "تعرفت عليه في المعهد، ثم تزوجنا، وكان لا يفضل أن تجمعني به أي أعمال، ما عدا فيلم المراهقات، الذي وافق عليه بعد أن طلبت منه الفنانة ماجدة مشاركتي في الفيلم، وبالفعل عملت دور أم الفنانة زيزي مصطفى".