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فن

اشتهرت بدور الأم وفقدت نجلها الوحيد.. معلومات لا تعرفه عن عزيزة حلمي في ذكرى ميلادها

السبت 06/يونيو/2020 - 04:21 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يصادف اليوم، السبت، ذكرى ميلاد الفنانة عزيزة حلمي، والتي ولدت في 6 يونيو 1926 ورحلت عن عالمنا عام 1994 عن عمر ناهز الـ 64 عاما.

وبدأت عزيزة حلمي مشوارها الفني عام 19942، وشاركت في بطولة عشرات الأفلام منها المتمردة والملاك الظالم وأيامنا الحلوة والوسادة الخالية وحماتي قنبلة ذرية والمراهقات والشيماء وسقطت في بحر العسل.


اشتهرت عزيزة حلمي بتقديم دور الأم، ولكن ما لا يعرفه الكثير أنها فقدت نجلها الوحيد بعد أن تعرض لوعكة صحية مفاجئة.

عزيزة حلمي كانت متزوجة من علي الرزقاني ولكنه كان لا يفضل العمل معها، وفي أحد اللقاءات التليفزيونية قالت: "تعرفت عليه في المعهد، ثم تزوجنا، وكان لا يفضل أن تجمعني به أي أعمال، ما عدا فيلم المراهقات، الذي وافق عليه بعد أن طلبت منه الفنانة ماجدة مشاركتي في الفيلم، وبالفعل عملت دور أم الفنانة زيزي مصطفى".


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