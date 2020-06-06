سيرة حياتها الشخصية.. إليسا: لو استمرت كورونا حفل ألبومي الجديد أون لاين

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وقدمت إليسا مؤخرا حفل كبير عبر منصة شاهد VIP.





يذكر أن أغنية قهوة الماضي للفنانة اللبنانية إليسا حققت 2 ملايين مشاهدة بعد مرور 10 أيام على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.





تقول كلمات الأغنية: "بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلــك .. ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك .. بدي حدا شوفو إنت لو طــــل .. إقعد بوجو عالهدا واتأملــك .. حبيبي".





بكل مطرح في أنا وأنت ســـوا .. في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى .. قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا .. يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــلك .. وانطرت وحدي الموعد المنســي .. وحدي ومعي ذكرى هوى أمسـي .. ومرقو إيديي بوّسو الكرسي .. الـ كانت عا بعدك بالدني حبســي".