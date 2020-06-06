AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سيرة حياتها الشخصية.. إليسا: لو استمرت كورونا حفل ألبومي الجديد أون لاين

السبت 06/يونيو/2020 - 05:43 ص
إليسا
إليسا
Advertisements
نبيل العدوى
أكدت الفنانة اللبنانية إليسا لأحد البرامج أنها بصدد إطلاق ألبومها الجديد.

وقالت: "الأغنية عنوان الألبوم سيكون موضوعها Biography عن حياتي، ويتضمن 17 أغنية".

وتابعت "أعد جمهوري بحفل ضخم لإطلاق الألبوم مع روتانا أونلاين، في حال لم تنتهي أزمة كورونا".

إقرأ أيضًا:

وقدمت إليسا مؤخرا حفل كبير عبر منصة شاهد VIP.

يذكر أن أغنية قهوة الماضي للفنانة اللبنانية إليسا حققت 2 ملايين مشاهدة بعد مرور 10 أيام على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.
 

تقول كلمات الأغنية: "بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلــك .. ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك .. بدي حدا شوفو إنت لو طــــل .. إقعد بوجو عالهدا واتأملــك  .. حبيبي".

بكل مطرح في أنا وأنت ســـوا .. في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى .. قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا .. يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــلك .. وانطرت وحدي الموعد المنســي  .. وحدي ومعي ذكرى هوى أمسـي  .. ومرقو إيديي بوّسو الكرسي .. الـ كانت عا بعدك بالدني حبســي".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إليسا تحقق 300 ألف مشاهدة بـ قهوة الماضي في ساعات.. فيديو

بعد "قهوة الماضي".. نادين نجيم لـ إليسا: أغانيكي بيلمسوا فينا مشاعر مدفونة

بقهوة الماضي.. إليسا تحتل المركز الخامس في ترند يوتيوب..فيديو

إليسا تتخطى حاجز المليون مشاهدة بـ قهوة الماضى .. فيديو

إليسا تحصد 1.2 مليون مشاهدة بـ قهوة الماضي

قهوة الماضي لـ إليسا تقترب من 2 مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

غدا.. بدء حجز شقق الإعلان الـ 13 لشقق محدودي الدخل.. اعرف الأماكن والشروط

3 من كبار الصحفيين ألفوا كتبا عني.. مرتضى منصور للخطيب: لن تصبح مثلي ولو بعد 100 عام.. فيديو

بعد ترامب.. رئيس البرازيل يهدد بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية

أحمد فلوكس بعد ساعات من دخوله المستشفى: أنا بخير

أين أنت.. شاهد ذا روك يوجه ضربة قاضية لـ ترامب| فيديو

مشهد مؤلم.. سقوط عجوز غارقًا في دمائه على يد الشرطة الأمريكية| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلًا من البشر.. ساقية ملاهي تعمل بالألعاب والدباديب.. شاهد

روشتة علاج.. إسبانيا ترسل مصابي كورونا إلى الشاطئ.. صور

شركة ميني العالمية تطلق منتجات 2020 بتصميمات ملهمة.. صور