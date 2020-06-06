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فن

في ذكرى ميلاد عزيزة حلمى.. زوجها رفض العمل معها ووافق بعد طلب الفنانة ماجدة

السبت 06/يونيو/2020 - 07:20 ص
عزيزة حلمي
عزيزة حلمي
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نبيل العدوى
يصادف اليوم، السبت، ذكرى ميلاد الفنانة عزيزة حلمي، والتي ولدت في 6 يونيو 1926 ورحلت عن عالمنا عام 1994 عن عمر ناهز الـ 64 عاما.

اشتهرت عزيزة حلمي بتقديم دور الأم، برغم فقدان نجلها الوحيد بعد أن تعرض لوعكة صحية مفاجئة.

عزيزة حلمي كانت متزوجة من الكاتب الكبير علي الزرقاني ولكنه كان لا يفضل العمل معها، وفي أحد اللقاءات التليفزيونية قالت: "تعرفت عليه في المعهد، ثم تزوجنا، وكان لا يفضل أن تجمعني به أي أعمال، ما عدا فيلم المراهقات، الذي وافق عليه بعد أن طلبت منه الفنانة ماجدة مشاركتي في الفيلم، وبالفعل عملت دور أم الفنانة زيزي مصطفى".

ومن بين أشهر أعمالها فى التليفزيون مسلسل "القاهرة والناس"، و"دموع فى عيون وقحة"، و"رأفت الهجان".
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