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سيارات

رينو renault تفعل خدمة تجارب القيادة في المنزل

السبت 06/يونيو/2020 - 12:47 م
رينو renault تفعل
رينو renault تفعل خدمة تجارب القيادة في المنزل
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اشرف عطية
لمزيد من اجراءات السلامة والأمان ووفقا للأجرائات الاحترازية التي تفرضها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا أعلن وكيل رينو في مصر تفعيل خدمة حجز تجارب قيادة سيارات رينو دون تحمل عناء المشوار حيث يمكنه التواصل مع الشركة وحجز تجربة قيادة السيارة وسيقوم أحد أعضاء فريق رينو بتوصيل السيارة اليه بدون أي رسوم اضافية .

وأكدت الشركة أن هذة الخدمة متاحة داخل محافظات القاهرة و الجيزة فقط في الوقت الحالي وسيتم العمل علي تفعيلها في باقي المحافظات المتاحة .

وأعلنت الشركة أنه يمكن الآن حجز السيارة بمقدم يبدأ من 20 ألف جنيه عن طريق مراكز البيع الخاصة برينو والوكلاء المعتمدين واستلام السيارة في فترة من شهر الي شهرين حسب توفر الفئة واللون وتبدا اسعار رينو لوجان في مصر من 165.000 جنية حتي 222.000 جنية لأعلي فئة أوتوماتيك بلاك ايديشن black edition.

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