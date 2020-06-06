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برلمان

سؤال برلماني للحكومة بشأن عدم تشغيل مستشفى أهناسيا المركزى ببنى سويف

السبت 06/يونيو/2020 - 12:52 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
وجه النائب على بدر عضو  مجلس النواب سؤالا عاجلًا  لرئيس مجلس  الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان عملًا بحكم المادة (129) من الدستور ، والمادة (189) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشان عدم استلام مستشفى اهناسيا المركزي والبدء فى تشغيلها حتى تاريخه.

وقال النائب على بدر أنه لم يتم تسليم واستلام مستشفى اهناسيا المركزي والبدء فى تشغيلها حتى الآن لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين ، بالرغم من أنه تم تحديد موعد تسليم فى مارس 2020م الماضي ، بناء على الخطاب الوارد ، الأمر الذي يؤدى الي عدم تقديم الخدمة الصحية الكاملة لأبناء مركز ومدينة اهناسيا ، مما يعرض حياة المواطنين للخطر فى ظل مواجهة فيروس كورونا في الوقت الحالي .

وطالب النائب على بدر الحكومة بسرعة تشغيل مستشفى أهناسيا المركزى رحمة بالمواطنين في ظل هذه الأزمة.
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