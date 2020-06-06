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حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما كيلو ونصف هيروين فى الشرقية

السبت 06/يونيو/2020 - 12:46 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين بالشرقية لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كيلو ونصف من مخدر الهيروين.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط شخصين (مقيمان بشمال سيناء ولهما محل إقامة آخر بالشرقية) تخصصا فى الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة قسم ثان العاشر من رمضان بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبط المتهمان حال إستقلالهما سيارتين ملاكى بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول، عدد 2 ميزان، سلاح أبيض).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ (225 ألف جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

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