نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.. التعليم: بعض النتائج محجوبة وتخصيص رابط للشكاوى قريبا

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ظهور نتيجة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم، السبت، على موقع وزارة التربية والتعليم، تعني انتقاله إلى الصف الدراسي الأعلى.





وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن حجب نتيجة الطالب تشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى إلكترونية للبحث في حالته، علمًا بأنه ستتم إتاحة رابط الشكاوى الإلكترونية قريبًا الخاصة بنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي قريبًا.



