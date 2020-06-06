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تعليم

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.. التعليم: بعض النتائج محجوبة وتخصيص رابط للشكاوى قريبا

السبت 06/يونيو/2020 - 02:14 م
نتيجة الصفين الاول
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي
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ياســـمين بدوي
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ظهور نتيجة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم، السبت، على موقع وزارة التربية والتعليم، تعني انتقاله إلى الصف الدراسي الأعلى. 

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن حجب نتيجة الطالب تشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى إلكترونية للبحث في حالته، علمًا بأنه ستتم إتاحة رابط الشكاوى الإلكترونية قريبًا الخاصة بنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي قريبًا. 

وكانت أعلنت منذ قليل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الصف الأول والصف الثاني الثانوي 2020 في المحافظات

ويمكن لمن يهمه الأمر اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن  نتيجة الصف الأول الثانوي  ونتيجة الصف الثاني الثانوي 2020:



- حدد الصف (الأول الثانوي - الثاني الثانوي)

- ادخل كود الطالب

- اضغط تسجيل دخول

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي سوف تظهر أمام الطلاب هذا العام بشكل مفصل، حيث سيتضح للطالب موقفه في المادة، ودرجته في المادة، وموقفه بالنسبة لزملائه، وما يحتاج إلى تطوير نفسه فيه في العام الدراسي القادم.


وكان طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي قد أدوا امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وتم تصحيحه إلكترونيًا.
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